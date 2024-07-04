鉅亨速報 - Factset 最新調查：PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)EPS預估下修至5.05元，預估目標價為54.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 02:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.23元下修至5.05元，其中最高估值8.27元，最低估值4.04元，預估目標價為54.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.27(8.27)
|6.59
|6.5
|-0.2
|最低值
|4.04(4.04)
|1.81
|0.7
|-0.2
|平均值
|5.5(5.56)
|4.6
|3.74
|-0.2
|中位數
|5.05(5.23)
|4.77
|3.85
|-0.2
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|401.08億
|382.33億
|370.43億
|最低值
|315.78億
|288.59億
|265.09億
|平均值
|358.34億
|346.35億
|325.62億
|中位數
|360.08億
|346.32億
|339.59億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.64
|-11.64
|1.90
|22.84
|16.52
|營業收入
|245.08億
|151.16億
|272.53億
|468.30億
|383.25億
詳細資訊請看美股內頁：
PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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