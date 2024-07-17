鉅亨速報 - Factset 最新調查：PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)EPS預估下修至4.53元，預估目標價為50.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 18:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.79元下修至4.53元，其中最高估值8.27元，最低估值3.28元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.27(8.27)
|5.95
|6.31
|-3.4
|最低值
|3.28(3.28)
|4.46
|3.78
|-3.4
|平均值
|5.1(5.1)
|5.05
|4.37
|-3.4
|中位數
|4.53(4.79)
|4.79
|3.87
|-3.4
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|401.08億
|382.33億
|370.43億
|最低值
|310.93億
|287.17億
|265.09億
|平均值
|357.70億
|346.95億
|326.13億
|中位數
|362.72億
|352.57億
|342.48億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.64
|-11.64
|1.90
|22.84
|16.52
|營業收入
|245.08億
|151.16億
|272.53億
|468.30億
|383.25億
詳細資訊請看美股內頁：
PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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