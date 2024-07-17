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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)EPS預估下修至4.53元，預估目標價為50.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 18:15

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.79元下修至4.53元，其中最高估值8.27元，最低估值3.28元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.27(8.27)5.956.31-3.4
最低值3.28(3.28)4.463.78-3.4
平均值5.1(5.1)5.054.37-3.4
中位數4.53(4.79)4.793.87-3.4

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值401.08億382.33億370.43億
最低值310.93億287.17億265.09億
平均值357.70億346.95億326.13億
中位數362.72億352.57億342.48億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.64-11.641.9022.8416.52
營業收入245.08億151.16億272.53億468.30億383.25億

詳細資訊請看美股內頁：
PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBF

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