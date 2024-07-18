〈焦點股〉福華碳權進度尚未明朗 臉綠跌停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-18 13:03

福華今天開盤即跳空跌停，鎖住跌停價 60.9 元，成交量超過 3000 張。觀察三大法人近日籌碼動向，呈現連 2 賣，合計賣超福華 630 張。福華股價近期表現弱勢，自 6 月中旬高點 97.6 元，跌幅已達 38%。

福華 6 月舉辦碳權進度記者會，董事長洪奇昌指出，旗下印尼 14.4 萬公傾的森林碳權正在進行 Verra 碳權申請，已進到第二階段的查驗機構驗證，最快 7 月就可以完成。不過後續福華重訊指出，第 3 季才會委託第三方驗證機構至印尼森林碳權開發場域進行驗證，預計年底前取得報告。

福華指出，待通過第二階段驗證後進行才會進行額度申請，預計需 1 至 2 年的時間通過國際 Verra 的確信認證，接著還需 1 季時間，再取得 Verra 核發的 Verified Carbon Unit(VCU)。因此，確切的時程與碳權取得額度還需國際認證機構審查與認定。