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鉅亨速報

盤中速報 - 和康生(1783)急拉4.07%報47.2元，成交240張

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:43

和康生(1783-TW)近5分K漲速4.07%，18日10:43報47.2元，成交240張，今日漲幅為5.12％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

和康生(1783-TW)近5日股價下跌0.99%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療上漲3.89%。集中市場加權指數下跌0.99%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-93 張
  • 外資買賣超：-87 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張
  • 融資增減：+52 張
  • 融券增減：-1 張

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