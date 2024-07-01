盤中速報 - 和康生(1783)急拉4.88%報49.85元，成交471張
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:43
和康生(1783-TW)近5分K漲速4.88%，01日10:43報49.85元，成交471張，今日漲幅為7.9％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
和康生(1783-TW)近5日股價下跌0.22%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療上漲5.59%。集中市場加權指數下跌0.95%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+143 張
- 外資買賣超：+142 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+66 張
- 融券增減：0 張
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