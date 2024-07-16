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鉅亨速報

盤後速報 - 和康生(1783)下週(7月23日)除息1元，預估參考價43.75元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

和康生(1783-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月16日)收盤價44.75元計算，預估參考價為43.75元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

和康生(1783-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物高分子材料應用於生物醫材及醫美保養品的研發、製造及銷售。近5日股價下跌3.83%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 44.75 0.99873 2.23% 0.0
2023/09/07 58.6 0.5 0.85% 0.5
2022/11/11 41.5 0.0 0.0% 1.0
2021/08/19 65.2 0.7307 1.12% 0.0
2020/08/06 27.65 0.78 2.82% 0.0

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集中市場加權指數23997.250.49%
和康生44.75-1.00%

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