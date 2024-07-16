盤後速報 - 和康生(1783)下週(7月23日)除息1元，預估參考價43.75元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
和康生(1783-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月16日)收盤價44.75元計算，預估參考價為43.75元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
和康生(1783-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物高分子材料應用於生物醫材及醫美保養品的研發、製造及銷售。近5日股價下跌3.83%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|44.75
|0.99873
|2.23%
|0.0
|2023/09/07
|58.6
|0.5
|0.85%
|0.5
|2022/11/11
|41.5
|0.0
|0.0%
|1.0
|2021/08/19
|65.2
|0.7307
|1.12%
|0.0
|2020/08/06
|27.65
|0.78
|2.82%
|0.0
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