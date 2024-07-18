盤中速報 - 佶優(5452)急拉3.05%報38.8元，成交4,813張
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 12:55
佶優(5452-TW)近5分K漲速3.05%，18日12:55報38.8元，成交4,813張，今日漲幅為2.51％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佶優(5452-TW)近5日股價下跌9.99%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數下跌4.89%。櫃買市場加權指數上漲0.45%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+784 張
- 外資買賣超：+750 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+34 張
- 融資增減：-345 張
- 融券增減：-59 張
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