盤中速報 - 和康生(1783)大漲7.03%，報49.45元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:41
和康生(1783-TW)01日10:41股價上漲3.25元，報49.45元，漲幅7.03%，成交425張。
和康生(1783-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物高分子材料應用於生物醫材及醫美保養品的研發、製造及銷售。
近5日股價下跌0.22%，集中市場加權指數下跌0.95%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+143 張
- 外資買賣超：+142 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+66 張
- 融券增減：0 張
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