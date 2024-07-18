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鉅亨速報

盤中速報 - 京城(2524)股價拉至漲停，漲停價78.2元，成交5,146張

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:37

京城(2524-TW)18日10:37上漲7.1元，股價漲停報78.2元，委買7,067張，成交5,146張。

主要業務為H701010住宅及大樓開發租售業。J901020一般旅館業。F501060餐館業。所屬產業為建材營造業，相關建材營造近5日上漲6.2%。

京城(2524-TW)近5日股價上漲21.12%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-262 張
  • 外資買賣超：-588 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+326 張
  • 融資增減：-145 張
  • 融券增減：+58 張

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