盤中速報 - 京城(2524)股價拉至漲停，漲停價78.2元，成交5,146張
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:37
京城(2524-TW)18日10:37上漲7.1元，股價漲停報78.2元，委買7,067張，成交5,146張。
主要業務為H701010住宅及大樓開發租售業。J901020一般旅館業。F501060餐館業。所屬產業為建材營造業，相關建材營造近5日上漲6.2%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-262 張
- 外資買賣超：-588 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+326 張
- 融資增減：-145 張
- 融券增減：+58 張
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