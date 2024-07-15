盤中速報 - 京城(2524)急拉5.18%報71.1元，成交3,633張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:40
京城(2524-TW)近5分K漲速5.18%，15日10:40報71.1元，成交3,633張，今日漲幅為9.89％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
京城(2524-TW)近5日股價上漲19.37%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造上漲2.32%。集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,056 張
- 外資買賣超：+1,788 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+268 張
- 融資增減：-499 張
- 融券增減：+76 張
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