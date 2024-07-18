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鉅亨速報

盤中速報 - 京城(2524)大漲7.03%，報76.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:05

京城(2524-TW)18日10:05股價上漲5元，報76.1元，漲幅7.03%，成交3,365張。

京城(2524-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為H701010住宅及大樓開發租售業。J901020一般旅館業。F501060餐館業。

近5日股價上漲21.12%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-262 張
  • 外資買賣超：-588 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+326 張
  • 融資增減：-145 張
  • 融券增減：+58 張

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