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鉅亨速報

盤中速報 - 智原(3035)大跌7.08%，報328元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:30

智原(3035-TW)18日10:30股價下跌25元，報328.0元，跌幅7.08%，成交7,233張。

智原(3035-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計(ASIC)。特殊應用積體電路設計用矽智財及系統平台(IP & System Platform)。特殊應用積體電路電子設計、自動化軟體工具(ASIC EDA Tools)。

近5日股價上漲1.88%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,654 張
  • 外資買賣超：+760 張
  • 投信買賣超：+1,485 張
  • 自營商買賣超：-591 張
  • 融資增減：+259 張
  • 融券增減：+139 張

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