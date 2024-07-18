鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)EPS預估下修至0.52元，預估目標價為15.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.55元下修至0.52元，其中最高估值0.65元，最低估值0.34元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.65(0.65)
|1.06
|1.28
|0.94
|最低值
|0.34(0.34)
|0.44
|0.77
|0.94
|平均值
|0.52(0.53)
|0.75
|0.93
|0.94
|中位數
|0.52(0.55)
|0.73
|0.88
|0.94
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|89.96億
|103.31億
|106.65億
|最低值
|69.47億
|75.27億
|78.03億
|平均值
|78.79億
|87.28億
|91.77億
|中位數
|75.73億
|84.48億
|91.20億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.41
|-0.86
|0.05
|0.74
|0.44
|營業收入
|60.39億
|39.16億
|68.45億
|95.28億
|68.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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