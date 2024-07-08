鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)EPS預估下修至0.55元，預估目標價為15.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.56元下修至0.55元，其中最高估值0.64元，最低估值0.33元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.64(0.64)
|1.09
|1.31
|0.94
|最低值
|0.33(0.33)
|0.44
|0.77
|0.94
|平均值
|0.53(0.54)
|0.75
|0.93
|0.94
|中位數
|0.55(0.56)
|0.7
|0.88
|0.94
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|112.66億
|118.02億
|122.95億
|最低值
|69.41億
|75.61億
|78.39億
|平均值
|83.32億
|90.29億
|95.94億
|中位數
|75.73億
|84.44億
|91.20億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.41
|-0.86
|0.05
|0.74
|0.44
|營業收入
|60.39億
|39.16億
|68.45億
|95.28億
|68.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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