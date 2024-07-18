鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco de Chile - ADR(BCH-US)EPS預估上修至2.38元，預估目標價為25.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 14:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Banco de Chile - ADR(BCH-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.34元上修至2.38元，其中最高估值2.47元，最低估值2.18元，預估目標價為25.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.47(2.47)
|2.6
|2.99
|最低值
|2.18(2.18)
|2.24
|2.4
|平均值
|2.36(2.35)
|2.41
|2.65
|中位數
|2.38(2.34)
|2.42
|2.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|33.33億
|37.93億
|41.90億
|最低值
|31.64億
|32.67億
|34.75億
|平均值
|32.84億
|34.32億
|37.33億
|中位數
|32.88億
|33.59億
|35.81億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.67
|1.16
|2.06
|3.19
|2.93
|營業收入
|39.19億
|33.16億
|38.65億
|62.18億
|62.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Banco de Chile - ADR(BCH-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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