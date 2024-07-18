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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco de Chile - ADR(BCH-US)EPS預估上修至2.38元，預估目標價為25.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 14:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Banco de Chile - ADR(BCH-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.34元上修至2.38元，其中最高估值2.47元，最低估值2.18元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.47(2.47)2.62.99
最低值2.18(2.18)2.242.4
平均值2.36(2.35)2.412.65
中位數2.38(2.34)2.422.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值33.33億37.93億41.90億
最低值31.64億32.67億34.75億
平均值32.84億34.32億37.33億
中位數32.88億33.59億35.81億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.671.162.063.192.93
營業收入39.19億33.16億38.65億62.18億62.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco de Chile - ADR(BCH-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBCH

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