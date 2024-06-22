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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為15.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-22 08:11

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.55元上修至0.56元，其中最高估值0.64元，最低估值0.33元，預估目標價為15.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.64(0.64)1.081.30.81
最低值0.33(0.33)0.440.760.81
平均值0.54(0.53)0.740.920.81
中位數0.56(0.55)0.70.850.81

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值112.66億118.02億122.95億
最低值69.52億75.75億78.52億
平均值83.34億91.08億95.97億
中位數75.73億84.44億86.45億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.41-0.860.050.740.44
營業收入60.39億39.16億68.45億95.28億68.79億

詳細資訊請看美股內頁：
Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSENLC

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