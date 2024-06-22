鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為15.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-22 08:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.55元上修至0.56元，其中最高估值0.64元，最低估值0.33元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.64(0.64)
|1.08
|1.3
|0.81
|最低值
|0.33(0.33)
|0.44
|0.76
|0.81
|平均值
|0.54(0.53)
|0.74
|0.92
|0.81
|中位數
|0.56(0.55)
|0.7
|0.85
|0.81
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|112.66億
|118.02億
|122.95億
|最低值
|69.52億
|75.75億
|78.52億
|平均值
|83.34億
|91.08億
|95.97億
|中位數
|75.73億
|84.44億
|86.45億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.41
|-0.86
|0.05
|0.74
|0.44
|營業收入
|60.39億
|39.16億
|68.45億
|95.28億
|68.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Enlink Midstream LLC - Unit(ENLC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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