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鉅亨速報

盤中速報 - 藥華藥(6446)大漲6.78%，報646元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 11:10

藥華藥(6446-TW)17日11:10股價上漲41元，報646.0元，漲幅6.78%，成交4,418張。

藥華藥(6446-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為從事新藥之研究、開發、生產與銷售。

近5日股價上漲6.14%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,431 張
  • 外資買賣超：+2,092 張
  • 投信買賣超：+328 張
  • 自營商買賣超：+11 張
  • 融資增減：+95 張
  • 融券增減：+52 張

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