盤中速報 - 藥華藥(6446)大漲6.78%，報646元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 11:10
藥華藥(6446-TW)17日11:10股價上漲41元，報646.0元，漲幅6.78%，成交4,418張。
藥華藥(6446-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為從事新藥之研究、開發、生產與銷售。
近5日股價上漲6.14%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,431 張
- 外資買賣超：+2,092 張
- 投信買賣超：+328 張
- 自營商買賣超：+11 張
- 融資增減：+95 張
- 融券增減：+52 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 精聯(3652)大漲8.61%，報53元
- 盤中速報 - 華電網(6163)股價拉至漲停，漲停價27.35元，成交11,903張
- 盤中速報 - 和益(1709)股價拉至漲停，漲停價25.3元，成交15,389張
- 盤中速報 - 豐興(2015)急跌-3.07%報75.8元，成交272張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇