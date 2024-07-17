盤中速報 - 生技醫療類股表現強勁，漲幅2.31%，總成交額39.96億
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:49
台股今日生技醫療業類股表現強勁，17日10:49相關指數上漲2.31%，總成交額39.96億元，大盤占比1.59%。
該產業上漲家數34、下跌家數6、平盤家數6。領漲個股藥華藥(6446-TW)17日10:49股價上漲36元，報641.0元，漲幅5.95%。
生技醫療近5日上漲1.74%，集中市場加權指數上漲0.41%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.74%
|+0.41%
|近一月
|+7.67%
|+6.63%
|近三月
|+16.0%
|+20.58%
|近六月
|+16.62%
|+38.34%
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