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鉅亨速報

盤中速報 - 生技醫療類股表現強勁，漲幅2.31%，總成交額39.96億

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:49

台股今日生技醫療業類股表現強勁，17日10:49相關指數上漲2.31%，總成交額39.96億元，大盤占比1.59%。

該產業上漲家數34、下跌家數6、平盤家數6。領漲個股藥華藥(6446-TW)17日10:49股價上漲36元，報641.0元，漲幅5.95%。

生技醫療近5日上漲1.74%，集中市場加權指數上漲0.41%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 生技醫療 集中市場加權指數
近一週 +1.74% +0.41%
近一月 +7.67% +6.63%
近三月 +16.0% +20.58%
近六月 +16.62% +38.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23769.82-0.95%
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