鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至0.58元，預估目標價為37.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 04:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.61元下修至0.58元，其中最高估值1.02元，最低估值0.1元，預估目標價為37.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.02(1.02)
|4.01
|4.85
|3.71
|最低值
|0.1(0.1)
|1.58
|2
|3.71
|平均值
|0.58(0.61)
|2.85
|3.56
|3.71
|中位數
|0.58(0.61)
|3.02
|3.44
|3.71
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|47.15億
|58.81億
|59.21億
|56.59億
|最低值
|43.82億
|46.46億
|53.50億
|56.59億
|平均值
|45.32億
|54.22億
|56.39億
|56.59億
|中位數
|45.39億
|54.08億
|55.94億
|56.59億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.11
|-4.65
|-0.61
|5.78
|0.78
|營業收入
|39.45億
|26.17億
|65.56億
|87.54億
|45.16億
詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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