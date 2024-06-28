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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為37.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 22:17

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.63元上修至0.65元，其中最高估值0.88元，最低估值0.04元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.88(0.88)4.085.193.89
最低值0.04(0.04)1.572.013.89
平均值0.59(0.56)2.883.463.89
中位數0.65(0.63)3.073.53.89

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值46.79億59.40億59.33億57.92億
最低值43.55億46.46億52.41億57.92億
平均值45.18億53.97億56.13億57.92億
中位數45.31億54.06億55.94億57.92億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.11-4.65-0.615.780.78
營業收入39.45億26.17億65.56億87.54億45.16億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAR

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