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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為37.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 16:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.65元下修至0.64元，其中最高估值1.02元，最低估值0.1元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.02(1.02)4.085.193.71
最低值0.1(0.1)1.582.013.71
平均值0.63(0.65)2.923.553.71
中位數0.64(0.65)3.053.53.71

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值47.15億58.81億59.33億56.59億
最低值43.55億46.46億52.41億56.59億
平均值45.13億54.06億56.15億56.59億
中位數45.31億54.06億55.94億56.59億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.11-4.65-0.615.780.78
營業收入39.45億26.17億65.56億87.54億45.16億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSAR

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