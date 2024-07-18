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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Revolution Medicines Inc(RVMD-US)EPS預估下修至-3.22元，預估目標價為57.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 06:18

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Revolution Medicines Inc(RVMD-US)做出2024年EPS預估：中位數由-3.1元下修至-3.22元，其中最高估值-2.98元，最低估值-3.62元，預估目標價為57.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-2.98(-2.98)-3.01-1.641.41
最低值-3.62(-3.62)-4.25-4.65-4.7
平均值-3.24(-3.2)-3.75-3.77-2.87
中位數-3.22(-3.1)-3.77-4.13-4.01

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1,800萬2,400萬1.52億7.21億
最低值0.000.000.001,794萬
平均值295萬373萬2,008萬1.96億
中位數0.000.000.009,975萬

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS---2.01-2.57-3.08-3.86
營業收入5,004萬4,298萬2,939萬3,538萬1,158萬

詳細資訊請看美股內頁：
Revolution Medicines Inc(RVMD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRVMD

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