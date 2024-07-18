鉅亨速報 - Factset 最新調查：Revolution Medicines Inc(RVMD-US)EPS預估下修至-3.22元，預估目標價為57.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 06:18
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Revolution Medicines Inc(RVMD-US)做出2024年EPS預估：中位數由-3.1元下修至-3.22元，其中最高估值-2.98元，最低估值-3.62元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-2.98(-2.98)
|-3.01
|-1.64
|1.41
|最低值
|-3.62(-3.62)
|-4.25
|-4.65
|-4.7
|平均值
|-3.24(-3.2)
|-3.75
|-3.77
|-2.87
|中位數
|-3.22(-3.1)
|-3.77
|-4.13
|-4.01
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,800萬
|2,400萬
|1.52億
|7.21億
|最低值
|0.00
|0.00
|0.00
|1,794萬
|平均值
|295萬
|373萬
|2,008萬
|1.96億
|中位數
|0.00
|0.00
|0.00
|9,975萬
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|-2.01
|-2.57
|-3.08
|-3.86
|營業收入
|5,004萬
|4,298萬
|2,939萬
|3,538萬
|1,158萬
詳細資訊請看美股內頁：
Revolution Medicines Inc(RVMD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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