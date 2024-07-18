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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vishay Intertechnology, Inc.(VSH-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為24.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 00:16

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Vishay Intertechnology, Inc.(VSH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.79元上修至0.83元，其中最高估值1.09元，最低估值0.68元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年
最高值1.09(1.09)1.9
最低值0.68(0.68)1.38
平均值0.85(0.85)1.65
中位數0.83(0.79)1.73

市場預估營收

預估值2024年2025年
最高值30.84億35.03億
最低值30.40億33.37億
平均值30.70億34.04億
中位數30.78億33.88億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入26.68億25.02億32.40億34.97億34.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Vishay Intertechnology, Inc.(VSH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVSH

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