鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vishay Intertechnology, Inc.(VSH-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為24.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 00:16
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Vishay Intertechnology, Inc.(VSH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.79元上修至0.83元，其中最高估值1.09元，最低估值0.68元，預估目標價為24.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|1.09(1.09)
|1.9
|最低值
|0.68(0.68)
|1.38
|平均值
|0.85(0.85)
|1.65
|中位數
|0.83(0.79)
|1.73
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|30.84億
|35.03億
|最低值
|30.40億
|33.37億
|平均值
|30.70億
|34.04億
|中位數
|30.78億
|33.88億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|26.68億
|25.02億
|32.40億
|34.97億
|34.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Vishay Intertechnology, Inc.(VSH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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