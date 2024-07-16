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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加州資源(CRC-US)EPS預估下修至5.34元，預估目標價為62.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:16

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對加州資源(CRC-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.73元下修至5.34元，其中最高估值8.84元，最低估值4.44元，預估目標價為62.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.84(8.84)8.937.867.07
最低值4.44(4.44)5.156.217.07
平均值6.23(6.33)6.956.967.07
中位數5.34(5.73)6.826.87.07

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值32.76億40.22億34.85億32.20億
最低值25.76億32.28億28.83億32.20億
平均值29.56億35.84億31.84億32.20億
中位數29.60億36.30億31.84億32.20億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.57--7.376.757.78
營業收入26.93億16.09億25.65億32.58億28.13億

詳細資訊請看美股內頁：
加州資源(CRC-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRC

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