鉅亨速報 - Factset 最新調查：加州資源(CRC-US)EPS預估下修至5.34元，預估目標價為62.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:16
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對加州資源(CRC-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.73元下修至5.34元，其中最高估值8.84元，最低估值4.44元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.84(8.84)
|8.93
|7.86
|7.07
|最低值
|4.44(4.44)
|5.15
|6.21
|7.07
|平均值
|6.23(6.33)
|6.95
|6.96
|7.07
|中位數
|5.34(5.73)
|6.82
|6.8
|7.07
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|32.76億
|40.22億
|34.85億
|32.20億
|最低值
|25.76億
|32.28億
|28.83億
|32.20億
|平均值
|29.56億
|35.84億
|31.84億
|32.20億
|中位數
|29.60億
|36.30億
|31.84億
|32.20億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.57
|--
|7.37
|6.75
|7.78
|營業收入
|26.93億
|16.09億
|25.65億
|32.58億
|28.13億
詳細資訊請看美股內頁：
加州資源(CRC-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估下修至3.36元，預估目標價為17.60元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊塔烏聯合集團(ITUB-US)EPS預估下修至0.77元，預估目標價為8.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至3.28元，預估目標價為17.90元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估下修至0.58元，預估目標價為25.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇