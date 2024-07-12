鉅亨速報 - Factset 最新調查：加州資源(CRC-US)EPS預估下修至5.34元，預估目標價為62.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 12:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對加州資源(CRC-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.48元下修至5.34元，其中最高估值8.84元，最低估值4.44元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.84(8.84)
|8.93
|7.72
|7.07
|最低值
|4.44(4.44)
|5.15
|5.98
|7.07
|平均值
|6.2(6.24)
|6.93
|6.83
|7.07
|中位數
|5.34(5.48)
|6.82
|6.8
|7.07
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|32.49億
|40.22億
|34.41億
|32.20億
|最低值
|25.76億
|32.28億
|28.83億
|32.20億
|平均值
|29.32億
|35.80億
|31.62億
|32.20億
|中位數
|29.60億
|36.30億
|31.62億
|32.20億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.57
|--
|7.37
|6.75
|7.78
|營業收入
|26.93億
|16.09億
|25.65億
|32.58億
|28.13億
詳細資訊請看美股內頁：
加州資源(CRC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至2.15元，預估目標價為57.27元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至3.3元，預估目標價為54.12元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估上修至-1.5元，預估目標價為16.25元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies Inc(UBER-US)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為88.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇