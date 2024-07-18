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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arcadium Lithium PLC(ALTM-US)EPS預估上修至0.19元，預估目標價為5.41元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 00:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Arcadium Lithium PLC(ALTM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.19元上修至0.19元，其中最高估值0.38元，最低估值0.12元，預估目標價為5.41元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.38(0.38)0.550.730.98
最低值0.12(0.12)0.210.340.4
平均值0.21(0.21)0.340.510.81
中位數0.19(0.19)0.340.530.96

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值16.16億19.07億27.62億36.14億
最低值9.94億11.59億14.35億23.40億
平均值11.76億15.44億20.97億29.50億
中位數11.40億15.82億19.28億29.44億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS------
營業收入4.20億8.13億8.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Arcadium Lithium PLC(ALTM-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALTM

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