鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arcadium Lithium PLC(ALTM-US)EPS預估下修至0.2元，預估目標價為5.75元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Arcadium Lithium PLC(ALTM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.23元下修至0.2元，其中最高估值0.38元，最低估值0.12元，預估目標價為5.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.38(0.38)
|0.55
|0.77
|1
|最低值
|0.12(0.12)
|0.04
|0.34
|0.4
|平均值
|0.22(0.23)
|0.34
|0.53
|0.79
|中位數
|0.2(0.23)
|0.34
|0.53
|0.88
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.16億
|19.23億
|27.62億
|36.99億
|最低值
|9.94億
|11.59億
|14.35億
|23.40億
|平均值
|11.99億
|15.88億
|21.43億
|29.97億
|中位數
|12.00億
|15.90億
|20.53億
|30.10億
歷史獲利表現
|項目
|EPS
|營業收入
詳細資訊請看美股內頁：
Arcadium Lithium PLC(ALTM-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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