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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arcadium Lithium PLC(ALTM-US)EPS預估下修至0.2元，預估目標價為5.75元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Arcadium Lithium PLC(ALTM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.23元下修至0.2元，其中最高估值0.38元，最低估值0.12元，預估目標價為5.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.38(0.38)0.550.771
最低值0.12(0.12)0.040.340.4
平均值0.22(0.23)0.340.530.79
中位數0.2(0.23)0.340.530.88

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值16.16億19.23億27.62億36.99億
最低值9.94億11.59億14.35億23.40億
平均值11.99億15.88億21.43億29.97億
中位數12.00億15.90億20.53億30.10億

歷史獲利表現

項目
EPS
營業收入

詳細資訊請看美股內頁：
Arcadium Lithium PLC(ALTM-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALTM

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