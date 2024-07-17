鉅亨速報 - Factset 最新調查：勢必銳航太(SPR-US)EPS預估下修至-5.09元，預估目標價為37.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對勢必銳航太(SPR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.66元下修至-5.09元，其中最高估值-2.6元，最低估值-8.45元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-2.6(-2.6)
|2.32
|4
|4
|最低值
|-8.45(-8.45)
|-0.5
|1.2
|2.41
|平均值
|-5.11(-5.07)
|1.25
|2.6
|3.2
|中位數
|-5.09(-4.66)
|1.23
|2.57
|3.2
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|72.82億
|89.49億
|97.16億
|102.74億
|最低值
|65.90億
|74.47億
|82.13億
|86.26億
|平均值
|69.31億
|82.52億
|91.57億
|94.50億
|中位數
|70.59億
|82.88億
|92.00億
|94.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.06
|-8.38
|-5.19
|-5.21
|-5.78
|營業收入
|78.63億
|34.05億
|39.53億
|50.30億
|60.48億
詳細資訊請看美股內頁：
勢必銳航太(SPR-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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