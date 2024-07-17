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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：勢必銳航太(SPR-US)EPS預估下修至-5.09元，預估目標價為37.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 22:15

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對勢必銳航太(SPR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.66元下修至-5.09元，其中最高估值-2.6元，最低估值-8.45元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-2.6(-2.6)2.3244
最低值-8.45(-8.45)-0.51.22.41
平均值-5.11(-5.07)1.252.63.2
中位數-5.09(-4.66)1.232.573.2

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值72.82億89.49億97.16億102.74億
最低值65.90億74.47億82.13億86.26億
平均值69.31億82.52億91.57億94.50億
中位數70.59億82.88億92.00億94.50億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.06-8.38-5.19-5.21-5.78
營業收入78.63億34.05億39.53億50.30億60.48億

詳細資訊請看美股內頁：
勢必銳航太(SPR-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSSPR

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