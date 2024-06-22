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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arcadium Lithium PLC(ALTM-US)EPS預估下修至0.23元，預估目標價為6.18元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-22 12:10

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Arcadium Lithium PLC(ALTM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.24元下修至0.23元，其中最高估值0.38元，最低估值0.04元，預估目標價為6.18元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.38(0.38)0.550.771
最低值0.04(0.04)-0.070.040.4
平均值0.22(0.23)0.340.510.79
中位數0.23(0.24)0.350.530.97

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值16.16億19.23億27.62億36.99億
最低值9.94億12.86億14.35億23.40億
平均值12.40億16.66億22.60億31.33億
中位數12.29億16.72億22.69億32.46億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS--1.431.71
營業收入4.97億8.55億9.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Arcadium Lithium PLC(ALTM-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALTM

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