鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arcadium Lithium PLC(ALTM-US)EPS預估下修至0.23元，預估目標價為6.18元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-22 12:10
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Arcadium Lithium PLC(ALTM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.24元下修至0.23元，其中最高估值0.38元，最低估值0.04元，預估目標價為6.18元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.38(0.38)
|0.55
|0.77
|1
|最低值
|0.04(0.04)
|-0.07
|0.04
|0.4
|平均值
|0.22(0.23)
|0.34
|0.51
|0.79
|中位數
|0.23(0.24)
|0.35
|0.53
|0.97
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.16億
|19.23億
|27.62億
|36.99億
|最低值
|9.94億
|12.86億
|14.35億
|23.40億
|平均值
|12.40億
|16.66億
|22.60億
|31.33億
|中位數
|12.29億
|16.72億
|22.69億
|32.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|1.43
|1.71
|營業收入
|4.97億
|8.55億
|9.54億
詳細資訊請看美股內頁：
Arcadium Lithium PLC(ALTM-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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