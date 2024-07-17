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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：JB亨特運輸服務(JBHT-US)EPS預估下修至6.12元，預估目標價為185.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 16:15

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對JB亨特運輸服務(JBHT-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.22元下修至6.12元，其中最高估值7.07元，最低估值5.3元，預估目標價為185.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.07(7.07)8.8610.7511.88
最低值5.3(5.7)6.37.410.67
平均值6.07(6.26)7.949.1111.28
中位數6.12(6.22)8.019.1411.28

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值129.95億140.44億151.37億168.58億
最低值119.16億125.65億135.86億152.30億
平均值123.28億133.14億143.97億160.44億
中位數123.52億132.93億144.51億160.44億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.774.747.149.216.97
營業收入91.65億96.37億121.68億148.14億128.30億

詳細資訊請看美股內頁：
JB亨特運輸服務(JBHT-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJBHT

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