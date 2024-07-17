鉅亨速報 - Factset 最新調查：JB亨特運輸服務(JBHT-US)EPS預估下修至6.12元，預估目標價為185.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 16:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對JB亨特運輸服務(JBHT-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.22元下修至6.12元，其中最高估值7.07元，最低估值5.3元，預估目標價為185.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.07(7.07)
|8.86
|10.75
|11.88
|最低值
|5.3(5.7)
|6.3
|7.4
|10.67
|平均值
|6.07(6.26)
|7.94
|9.11
|11.28
|中位數
|6.12(6.22)
|8.01
|9.14
|11.28
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|129.95億
|140.44億
|151.37億
|168.58億
|最低值
|119.16億
|125.65億
|135.86億
|152.30億
|平均值
|123.28億
|133.14億
|143.97億
|160.44億
|中位數
|123.52億
|132.93億
|144.51億
|160.44億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.77
|4.74
|7.14
|9.21
|6.97
|營業收入
|91.65億
|96.37億
|121.68億
|148.14億
|128.30億
詳細資訊請看美股內頁：
JB亨特運輸服務(JBHT-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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