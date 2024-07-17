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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：溫斯特普餐館(WING-US)EPS預估上修至3.46元，預估目標價為407.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 20:15

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對溫斯特普餐館(WING-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.4元上修至3.46元，其中最高估值3.92元，最低估值3.26元，預估目標價為407.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.92(3.92)5.156.436.98
最低值3.26(3.26)3.874.365.32
平均值3.48(3.47)4.275.276.15
中位數3.46(3.4)4.225.256.15

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.40億7.67億8.51億9.36億
最低值5.73億6.65億7.65億8.90億
平均值5.93億6.96億8.04億9.13億
中位數5.89億6.91億7.97億9.13億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.690.781.421.772.35
營業收入2.00億2.49億2.83億3.58億4.60億

詳細資訊請看美股內頁：
溫斯特普餐館(WING-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWING

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