鉅亨速報 - Factset 最新調查：溫斯特普餐館(WING-US)EPS預估上修至3.46元，預估目標價為407.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 20:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對溫斯特普餐館(WING-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.4元上修至3.46元，其中最高估值3.92元，最低估值3.26元，預估目標價為407.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.92(3.92)
|5.15
|6.43
|6.98
|最低值
|3.26(3.26)
|3.87
|4.36
|5.32
|平均值
|3.48(3.47)
|4.27
|5.27
|6.15
|中位數
|3.46(3.4)
|4.22
|5.25
|6.15
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.40億
|7.67億
|8.51億
|9.36億
|最低值
|5.73億
|6.65億
|7.65億
|8.90億
|平均值
|5.93億
|6.96億
|8.04億
|9.13億
|中位數
|5.89億
|6.91億
|7.97億
|9.13億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.69
|0.78
|1.42
|1.77
|2.35
|營業收入
|2.00億
|2.49億
|2.83億
|3.58億
|4.60億
詳細資訊請看美股內頁：
溫斯特普餐館(WING-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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