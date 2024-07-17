新壽史上最大規模人事變革 百位幹部輪調培育「混血人才」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-17 17:46

因應壽險業接軌 IFRS 17 及 AI 的蓬勃發展，擁有 60 年歷史的新光人壽颳起變革旋風，經營團隊展現大刀闊斧轉型的決心，今年 7 月再度進行史上最大規模的人事變革，針對百位幹部啟動「職務輪調」，規模達整體幹部的近二分之一，直接放到新領域磨練，創造新的刺激與挑戰，以培育百變金剛般的「混血人才」，開創敏捷的企業文化。

新光人壽繼去年於壽險業界首設通路長一職，並於今年進行業務組織重塑，打造「行銷制」，採部分工時，提高獎勵，激發業務狼性，在今年 5 月中至 6 月工作月期間，新契約保費突破百億元大關，創造出 2008 年金融海嘯以來最佳成績。

此外，新壽 5 月起也導入「接班人計劃」，最高主管高潛力人選共 15 人，平均年齡 50 歲；部主管高潛力人選 32 人，年齡分布 40 至 55 歲，這 47 人接班梯隊已透過顧問輔導並展開培訓，參與公司決策會議並紀錄會議內容，逐步檢視其領導表現，預計一年後可看到成果。

而為加速多元歷練及世代發展，高潛力人選以 3 年輪調為原則，整體幹部以任職 5 年輪調為原則，期透過計畫性、系統化的輪調歷練，精進公司營運綜效。

新壽強調，人才培育是企業永續經營重要的一環，為使企業人才能面對多變的環境，新光人壽透過「職務論調」、「接班人計劃」來提升員工競爭力外，也提供多元的培育管道，強化員工的軟硬實力。

除引進「天下創新學院」、「Hahow 好學校」等多元線上學習平台資源，讓員工能不受時間與地域限制的展開學習；近期更與時俱進，與神通資訊科技公司展開「AI 領航計畫」，導入多項 AI 應用場景作為培訓課程輔佐。

如打造可智能對練的「AI 虛擬講師」，AI 講師將透過生成式 AI 模型，隨機生成各式不同客戶樣貌，也被賦予隨機保險意識來訓練業務員應對不同客戶的銷售技巧，此技術更是業界首創採用，打造業務員高效率的沉浸式學習環境，與提升業績生產效能。