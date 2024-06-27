光寶科參展上海國際燈具展覽會 聚焦智能車燈核心模組解決方案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-27 09:31

光寶科 (2301-TW) 參加 ALE 上海國際燈具展覽會，聚焦智能車燈核心模組解決方案，展示全系列智慧車頭燈照明 / 光源、新世代導光式車尾燈、座艙動態氛圍燈與智能感測等四大核心技術及應用。

車頭燈照明部分，光寶科展示多元產品，包括多光束智能頭燈解決方案、自適應性遠光車頭燈技術、像素化矩陣式 LED 模組、高階 Micro LED 頭燈模組，以及超大功率 LED 智慧光源，提供人車介面功能與行駛安全提升的需求。

尾燈方面，光寶科展示車用智能 mini LED 尾燈，以及高光效率導光式尾燈，提升人車間的信號溝通技術與自駕功能輔助，提供更多元與彈性的車尾燈解決方案與產品應用。

此外，氛圍燈則展示智慧動態全彩混色技術與小型化封裝模組的氛圍燈系列產品，具備 RGB 校正與溫度補償功能的解決方案，呈現具備應用彈性與色彩感應的專屬車艙氛圍。

光寶科也針對汽車智慧感測領域，展出紅外線光學感測及智能座艙監控系統應用，透過紅外線發射接技術使充電樁更智能、更安全．滿足多元應用要求。