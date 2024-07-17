盤後速報 - 先進光(3362)次交易(18)日除息1元，參考價272.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06
先進光(3362-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為272.0元，相較今日收盤價273.00元，息值合計為1.0元，股息殖利率0.37%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|273.00
|1.0
|0.37%
|0.0
|2023/07/18
|150.5
|1.0
|0.66%
|0.0
|2019/08/26
|49.35
|0.5
|1.01%
|0.2
|2018/07/25
|62.8
|0.03
|0.05%
|0.27
|2017/07/06
|56.0
|0.3
|0.54%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 慶豐富(9935)次交易(18)日除息0.5元，參考價26.55元
- 盤後速報 - 康那香(9919)次交易(18)日除息0.3元，參考價21.9元
- 盤後速報 - 三竹(8284)次交易(18)日除息3.5元，參考價64.0元
- 盤後速報 - 明基材(8215)次交易(18)日除息1.2元，參考價33.8元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇