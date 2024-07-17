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鉅亨速報

盤後速報 - 先進光(3362)次交易(18)日除息1元，參考價272.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06

先進光(3362-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為272.0元，相較今日收盤價273.00元，息值合計為1.0元，股息殖利率0.37%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 273.00 1.0 0.37% 0.0
2023/07/18 150.5 1.0 0.66% 0.0
2019/08/26 49.35 0.5 1.01% 0.2
2018/07/25 62.8 0.03 0.05% 0.27
2017/07/06 56.0 0.3 0.54% 0.0

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