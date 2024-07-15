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鉅亨速報

盤中速報 - 先進光(3362)大漲7.14%，報292.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:36

先進光(3362-TW)15日09:36股價上漲19.5元，報292.5元，漲幅7.14%，成交2,841張。

先進光(3362-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片加工製造買賣。鏡片組合裝配製造買賣。光學原器加工製造買賣。

近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-73 張
  • 外資買賣超：+281 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：-355 張
  • 融資增減：+357 張
  • 融券增減：-340 張

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