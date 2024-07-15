盤中速報 - 先進光(3362)大漲7.14%，報292.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:36
先進光(3362-TW)15日09:36股價上漲19.5元，報292.5元，漲幅7.14%，成交2,841張。
先進光(3362-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片加工製造買賣。鏡片組合裝配製造買賣。光學原器加工製造買賣。
近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-73 張
- 外資買賣超：+281 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-355 張
- 融資增減：+357 張
- 融券增減：-340 張
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