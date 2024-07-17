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鉅亨速報

盤後速報 - 亞泥(1102)次交易(18)日除息2.1元，參考價42.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05

亞泥(1102-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。

首日參考價為42.1元，相較今日收盤價44.20元，息值合計為2.1元，股息殖利率4.75%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 44.20 2.1 4.75% 0.0
2023/07/20 44.8 2.29959 5.13% 0.0
2022/07/28 44.45 3.3997 7.65% 0.0
2021/08/05 51.9 3.4628 6.67% 0.0
2020/07/23 46.3 3.0 6.48% 0.0

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