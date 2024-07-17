盤後速報 - 亞泥(1102)次交易(18)日除息2.1元，參考價42.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05
亞泥(1102-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。
首日參考價為42.1元，相較今日收盤價44.20元，息值合計為2.1元，股息殖利率4.75%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|44.20
|2.1
|4.75%
|0.0
|2023/07/20
|44.8
|2.29959
|5.13%
|0.0
|2022/07/28
|44.45
|3.3997
|7.65%
|0.0
|2021/08/05
|51.9
|3.4628
|6.67%
|0.0
|2020/07/23
|46.3
|3.0
|6.48%
|0.0
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