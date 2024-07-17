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鉅亨速報

盤後速報 - 良維(6290)下週(7月24日)除息2.97元，預估參考價89.83元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05

良維(6290-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.97元。

以今日(7月17日)收盤價92.80元計算，預估參考價為89.83元，息值合計為2.97元，股息殖利率3.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

良維(6290-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電源傳輸線組及轉接頭。訊號傳輸線組。其他。近5日股價上漲2.87%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/24 92.80 2.9732 3.2% 0.0
2023/07/24 63.1 2.11 3.34% 0.0
2022/07/28 53.6 2.0 3.73% 0.0
2021/08/04 63.5 3.5 5.51% 0.0
2020/07/30 55.8 3.5514 6.36% 0.0

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