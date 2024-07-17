盤後速報 - 良維(6290)下週(7月24日)除息2.97元，預估參考價89.83元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05
良維(6290-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.97元。
以今日(7月17日)收盤價92.80元計算，預估參考價為89.83元，息值合計為2.97元，股息殖利率3.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
良維(6290-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電源傳輸線組及轉接頭。訊號傳輸線組。其他。近5日股價上漲2.87%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/24
|92.80
|2.9732
|3.2%
|0.0
|2023/07/24
|63.1
|2.11
|3.34%
|0.0
|2022/07/28
|53.6
|2.0
|3.73%
|0.0
|2021/08/04
|63.5
|3.5
|5.51%
|0.0
|2020/07/30
|55.8
|3.5514
|6.36%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 慶豐富(9935)次交易(18)日除息0.5元，參考價26.55元
- 盤後速報 - 康那香(9919)次交易(18)日除息0.3元，參考價21.9元
- 盤後速報 - 三竹(8284)次交易(18)日除息3.5元，參考價64.0元
- 盤後速報 - 明基材(8215)次交易(18)日除息1.2元，參考價33.8元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇