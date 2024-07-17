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鉅亨速報

盤後速報 - 亞通(6179)下週(7月24日)除息0.79元，預估參考價32.71元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05

亞通(6179-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.79元。

以今日(7月17日)收盤價33.50元計算，預估參考價為32.71元，息值合計為0.79元，股息殖利率2.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞通(6179-TW)所屬產業為其他業，主要業務為能源工程相關業務。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/24 33.50 0.7906 2.36% 0.0
2023/08/10 30.5 0.4408 1.45% 0.0
2022/06/22 29.55 1.5348 5.19% 0.0
2021/06/24 33.45 1.8797 5.62% 0.0
2020/07/10 39.0 1.5 3.85% 0.0

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