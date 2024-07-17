盤後速報 - 亞通(6179)下週(7月24日)除息0.79元，預估參考價32.71元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05
亞通(6179-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.79元。
以今日(7月17日)收盤價33.50元計算，預估參考價為32.71元，息值合計為0.79元，股息殖利率2.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞通(6179-TW)所屬產業為其他業，主要業務為能源工程相關業務。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/24
|33.50
|0.7906
|2.36%
|0.0
|2023/08/10
|30.5
|0.4408
|1.45%
|0.0
|2022/06/22
|29.55
|1.5348
|5.19%
|0.0
|2021/06/24
|33.45
|1.8797
|5.62%
|0.0
|2020/07/10
|39.0
|1.5
|3.85%
|0.0
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