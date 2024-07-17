盤後速報 - 信實(6721)下週(7月24日)除息2.6元，預估參考價51.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05
信實(6721-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。
以今日(7月17日)收盤價53.60元計算，預估參考價為51.0元，息值合計為2.6元，股息殖利率4.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
信實(6721-TW)所屬產業為其他業，主要業務為保全業。公寓大廈管理服務業。建築物清潔服務業。近5日股價上漲0.19%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/24
|53.60
|2.6
|4.85%
|0.0
|2023/07/26
|52.9
|2.4
|4.54%
|0.0
|2022/07/27
|52.5
|3.5556
|6.77%
|0.0
|2021/08/26
|69.3
|4.0
|5.77%
|0.0
|2020/07/16
|48.8
|2.4
|4.92%
|0.0
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