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鉅亨速報

盤後速報 - 信實(6721)下週(7月24日)除息2.6元，預估參考價51.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05

信實(6721-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。

以今日(7月17日)收盤價53.60元計算，預估參考價為51.0元，息值合計為2.6元，股息殖利率4.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

信實(6721-TW)所屬產業為其他業，主要業務為保全業。公寓大廈管理服務業。建築物清潔服務業。近5日股價上漲0.19%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/24 53.60 2.6 4.85% 0.0
2023/07/26 52.9 2.4 4.54% 0.0
2022/07/27 52.5 3.5556 6.77% 0.0
2021/08/26 69.3 4.0 5.77% 0.0
2020/07/16 48.8 2.4 4.92% 0.0

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