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鉅亨速報

盤後速報 - 台勝科(3532)下週(7月24日)除息5元，預估參考價173.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05

台勝科(3532-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(7月17日)收盤價178.00元計算，預估參考價為173.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率2.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

台勝科(3532-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為矽晶圓電子材料之製造及銷售進出口業務。前項原材料之買賣及進出口業務。除許可業務外，得經營非法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌0.83%，集中市場加權指數上漲0.41%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/24 178.00 5.0 2.81% 0.0
2023/07/11 160.5 7.3 4.55% 0.0
2022/07/13 153.0 2.22 1.45% 0.0
2021/07/29 189.5 2.15 1.13% 0.0
2020/07/08 136.0 3.5 2.57% 0.0

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