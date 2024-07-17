盤後速報 - 台勝科(3532)下週(7月24日)除息5元，預估參考價173.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05
台勝科(3532-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(7月17日)收盤價178.00元計算，預估參考價為173.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率2.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
台勝科(3532-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為矽晶圓電子材料之製造及銷售進出口業務。前項原材料之買賣及進出口業務。除許可業務外，得經營非法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌0.83%，集中市場加權指數上漲0.41%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/24
|178.00
|5.0
|2.81%
|0.0
|2023/07/11
|160.5
|7.3
|4.55%
|0.0
|2022/07/13
|153.0
|2.22
|1.45%
|0.0
|2021/07/29
|189.5
|2.15
|1.13%
|0.0
|2020/07/08
|136.0
|3.5
|2.57%
|0.0
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