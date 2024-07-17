盤後速報 - 達邁(3645)下週(7月24日)除息0.3元，預估參考價45.95元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05
達邁(3645-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(7月17日)收盤價46.25元計算，預估參考價為45.95元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
達邁(3645-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為聚醯亞胺薄膜之製造與銷售。電子零組件製造業。近5日股價上漲5.45%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/24
|46.25
|0.3
|0.65%
|0.0
|2023/07/31
|49.55
|0.59992
|1.21%
|0.0
|2022/07/22
|40.7
|1.1931
|2.93%
|0.0
|2021/08/17
|42.25
|1.4994
|3.55%
|0.0
|2020/07/14
|39.8
|0.5
|1.26%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 慶豐富(9935)次交易(18)日除息0.5元，參考價26.55元
- 盤後速報 - 康那香(9919)次交易(18)日除息0.3元，參考價21.9元
- 盤後速報 - 三竹(8284)次交易(18)日除息3.5元，參考價64.0元
- 盤後速報 - 明基材(8215)次交易(18)日除息1.2元，參考價33.8元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇