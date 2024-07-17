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鉅亨速報

盤後速報 - 達邁(3645)下週(7月24日)除息0.3元，預估參考價45.95元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05

達邁(3645-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(7月17日)收盤價46.25元計算，預估參考價為45.95元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

達邁(3645-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為聚醯亞胺薄膜之製造與銷售。電子零組件製造業。近5日股價上漲5.45%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/24 46.25 0.3 0.65% 0.0
2023/07/31 49.55 0.59992 1.21% 0.0
2022/07/22 40.7 1.1931 2.93% 0.0
2021/08/17 42.25 1.4994 3.55% 0.0
2020/07/14 39.8 0.5 1.26% 0.0

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