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鉅亨速報

盤後速報 - 鈊象(3293)下週(7月24日)除權息45元，預估參考價705.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05

鈊象(3293-TW)下週(7月24日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利35元，股票股利10元，合計股利45元。

以今日(7月17日)收盤價1445.00元計算，預估參考價為705.0元，權息值合計為740.0元，股息殖利率2.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

鈊象(3293-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為玩具娛樂用品批發零售業、電子材料零組件製造批發零售業。資訊軟體服務批發零售業、事務機器設備製造批發零售業、國際貿易。電子資訊供應服務業、玩具製造業、資料儲存及處理設備製造業。近5日股價上漲3.86%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/24 1445.00 35.0 2.42% 10.0
2023/07/17 652.0 35.0 5.37% 0.0
2022/07/27 782.0 50.0 6.39% 10.0
2021/08/23 761.0 42.0 5.52% 0.0
2020/08/24 761.0 25.0 3.29% 0.0

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