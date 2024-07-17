【量化選股】型態選股有哪些?如何簡單快速找到股價突破型態股?

鉅亨研報 2024-07-17 16:55

一、市場常見型態

1. 雙重底：簡稱 W 底, 也是俗稱的打兩隻腳, 市場一般認為經過兩次測底後, 股價若能站穩, 那基本上可以預期後續脫離底部往上走的機會是很高。

2.V 型反轉：簡稱 V 轉, 通常出現在行情急殺時, 跌幅速度又快又深且量能又大的時候, 2020 年疫情爆發時大盤連續 7 天下殺、跌幅達 - 20%, 隨後即向上反彈, 就是一個很典型的例子。

3. 三角收斂型態：特徵是高點越來越低、低點越來越高, 由高點與低點連線所形成的三角區, 而三角收斂指的是股價從區間震盪慢慢收斂至狹幅盤整的過程, 只要股價突破下降線的高點, 則股價極有可能出現反轉。

4. 箱型：箱型其實就是指股價盤整, 在一段時間內股價被限制在一定的糕點與低點之間, 形成一個像是箱子的型態, 通常假如區間震盪夠有些人會拿來做買低賣高, 比如蛛網交易, 比較常見的則是等待股價突破盤整高點後做進場。

5. 破底翻：破底翻是指看似已經在底部打底完成, 但後續反而股價又再一次的跌破區間低點, 形成破底的空方型態, 而在後續股價卻不跌反漲, 一扭前面的偏空情境, 一般底部會被認為是強力的支撐, 因此當底部被跌破時也會引起部分人跟著賣出股票, 也是市場認為主力用來洗盤在攻的一種方式。

6.N 型：Ｎ型的重點在於拉回時是不會跌破前方低點, 其實就與 N 這個字母一樣, 假如股價拉回幅度越小、量能縮小, 則短期內上攻的機會更高, 假如突破前方的高點, 則預期可能還會有一個波段漲幅。

與上述型態相反方向的, 則是雙頭頂 (M 頭)、島狀反轉 (A 轉)、反 N… 等, 這些型態的組成都與支撐與壓力有很大的關係, 用法也是以突破、跌破來去辨別, 只是型態提供給你可以參考的攻擊與防守點位, 是大家再觀察股價走勢時很好的參考依據。但是如同我們開頭所說, 用肉眼找型態太慢, 接下來教大家如何簡單快速找到型態股。

二、不用寫程式也能找出型態股

這邊使用的軟體是 XQ 全球贏家, 點擊上方工具列的選股→型態選股,

點開後可以看到左上角有趨勢選股、K 線選股以及酒田戰法, 系統已經有預設的型態, 包括大家熟悉的 W 底, V 型、頭肩底等等

雙擊你想要看的型態就可以在右邊的欄位看到結果, 比如說點擊 W 底就可以看到在最近符合型態的有 11 檔個股, 在下方的 K 線圖有底色的就是他選出來符合的區間, 其實可以看到第二段相較第一段並沒有那麼符合 W 底應該有的樣子, 雖然工具簡化我們的作業時間, 不過還是需要再自行挑選。