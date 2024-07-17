search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 芯鼎(6695)大漲7.11%，報81.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 11:58

芯鼎(6695-TW)17日11:58股價上漲5.4元，報81.4元，漲幅7.11%，成交10,669張。

芯鼎(6695-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為產品設計業。電子零組件製造業。國際貿易業。

近5日股價上漲7.5%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-346 張
  • 外資買賣超：-340 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張
  • 融資增減：+667 張
  • 融券增減：+244 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23769.82-0.95%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_強

偏強
芯鼎

80%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
芯鼎

80%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
芯鼎

80%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty