盤中速報 - 長虹(5534)大漲7.06%，報136.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:57
長虹(5534-TW)17日09:57股價上漲9元，報136.5元，漲幅7.06%，成交2,533張。
長虹(5534-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為投資興建國民住宅、工業廠房、廠辦及商業大樓出租出售。
近5日股價上漲10.87%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,082 張
- 外資買賣超：-988 張
- 投信買賣超：+1,388 張
- 自營商買賣超：+682 張
- 融資增減：+204 張
- 融券增減：-14 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 日成-KY(4807)急拉3.8%報21.85元，成交101張
- 盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅3.25%，總成交額14.48億
- 盤中速報 - 生技醫療股價指數類股表現強勁，漲幅2%，總成交額22.86億
- 盤中速報 - 群創(3481)大漲7.26%，報16.25元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇