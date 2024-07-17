search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 長虹(5534)大漲7.06%，報136.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:57

長虹(5534-TW)17日09:57股價上漲9元，報136.5元，漲幅7.06%，成交2,533張。

長虹(5534-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為投資興建國民住宅、工業廠房、廠辦及商業大樓出租出售。

近5日股價上漲10.87%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,082 張
  • 外資買賣超：-988 張
  • 投信買賣超：+1,388 張
  • 自營商買賣超：+682 張
  • 融資增減：+204 張
  • 融券增減：-14 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23934.47-0.26%
長虹1366.67%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
長虹

73.33%

勝率

#波段上揚股

偏強
長虹

73.33%

勝率

#上升三紅K

偏強
長虹

73.33%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
長虹

73.33%

勝率

#均線指標上攻

偏強
長虹

73.33%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty