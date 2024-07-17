盤中速報 - 合一(4743)急拉3.08%報167.0元，成交1,823張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:43
合一(4743-TW)近5分K漲速3.08%，17日09:43報167.0元，成交1,823張，今日漲幅為4.38％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
合一(4743-TW)近5日股價上漲1.91%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.77%。櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,506 張
- 外資買賣超：+1,500 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
- 融資增減：-273 張
- 融券增減：-150 張
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