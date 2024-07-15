search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 安格(6684)急拉3.67%報93.4元，成交1,255張

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:43

安格(6684-TW)近5分K漲速3.67%，15日09:43報93.4元，成交1,255張，今日漲幅為8.73％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

安格(6684-TW)近5日股價下跌4.98%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.27%。櫃買市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-442 張
  • 外資買賣超：-442 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+170 張
  • 融券增減：-80 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23889.81-0.11%
安格94.49.90%

鉅亨贏指標

了解更多

#長紅K線突破盤整

偏弱
安格

80%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏弱
安格

80%

勝率

#動能指標上漲股

偏弱
安格

80%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty