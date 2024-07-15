盤中速報 - 安格(6684)急拉3.67%報93.4元，成交1,255張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:43
安格(6684-TW)近5分K漲速3.67%，15日09:43報93.4元，成交1,255張，今日漲幅為8.73％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
安格(6684-TW)近5日股價下跌4.98%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.27%。櫃買市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-442 張
- 外資買賣超：-442 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+170 張
- 融券增減：-80 張
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