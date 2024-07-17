遠傳井琪：對內、對外雙管齊下減少碳足跡
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-17 11:42
遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (17) 日出席 2024 創新論壇，以「遠傳大人物的 ESG 趨勢洞察」為主題演講，說明遠傳透過對內的營運節能減碳，以及對外的推廣節能應用，雙管齊下減少碳足跡。
井琪說明，遠傳對內的營運節能減碳，包含遠亞網路整併，以及 3G 語音網路退場。今年第一季完成遠亞的基地台汰舊換新，只保留一套設備，完成整併作業，可以做到節能省電，每年可降低 8600 萬度的用電，減碳 4.3 萬噸，約 110 座大安森林公園碳吸納量。
至於 3G 語音網路退場，井琪提到，遠傳全面升級至數據語音電話，逐步關閉 3G 站台，同樣更省電，每年用電降低 5200 萬度，約減碳 2.65 萬噸，約 67 座大安森林公園的碳吸納量，同時也可以提升語音品質。
對外遠傳則推廣節能應用，開發多項淨零轉型解決方案，幫助企業與公部門推動減碳。井琪表示，遠傳在碳中和方面從能源管理做起，同時也有智慧交通以及淨零基礎建設等布局。
井琪也提到，遠傳的淨零策略為節能優先，風力光電互補、儲能為輔，並結盟生態鏈一同減碳。遠傳目前已投資 11 座自發自用型太陽能電廠，完工轉供後每年可以提供 2000 萬度電。另外，也積極洽談離岸風電 CPPA，提供長期的綠電。
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