遠傳井琪：對內、對外雙管齊下減少碳足跡

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-17 11:42

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (17) 日出席 2024 創新論壇，以「遠傳大人物的 ESG 趨勢洞察」為主題演講，說明遠傳透過對內的營運節能減碳，以及對外的推廣節能應用，雙管齊下減少碳足跡。

井琪說明，遠傳對內的營運節能減碳，包含遠亞網路整併，以及 3G 語音網路退場。今年第一季完成遠亞的基地台汰舊換新，只保留一套設備，完成整併作業，可以做到節能省電，每年可降低 8600 萬度的用電，減碳 4.3 萬噸，約 110 座大安森林公園碳吸納量。

至於 3G 語音網路退場，井琪提到，遠傳全面升級至數據語音電話，逐步關閉 3G 站台，同樣更省電，每年用電降低 5200 萬度，約減碳 2.65 萬噸，約 67 座大安森林公園的碳吸納量，同時也可以提升語音品質。

對外遠傳則推廣節能應用，開發多項淨零轉型解決方案，幫助企業與公部門推動減碳。井琪表示，遠傳在碳中和方面從能源管理做起，同時也有智慧交通以及淨零基礎建設等布局。