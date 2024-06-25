遠傳連4年榮獲「最受尊崇企業」、總經理井琪受封「最佳CEO」電信業唯一

鉅亨網記者劉玟妤 2024-06-25 18:36

遠傳電信業 (4904-TW) 成為台灣電信業唯一連續 4 年獲選「最受尊崇企業」，總經理井琪則蟬聯亞洲區電信業「最佳 CEO」。此外，遠傳也積極將 ESG 融入營運，董事長徐旭東表示，遠傳在全體同仁努力之下，去年全數財務指標創下 7 年來的新高，在為股東、投資人創造利益、完善公司治理的同時，遠傳也善用科技推動社會及環境的永續發展，實現『生活有遠傳、溝通無距離、人生更豐富、地球更永續』的企業願景。

《機構投資者》公布「2024 年度亞洲最佳管理團隊」評選，遠傳電信成為台灣唯一連續 4 年榮獲「最受尊崇企業」的電信業者。總經理井琪蟬聯亞洲區電信業「最佳 CEO」也是台灣電信業唯一連續 4 年獲得此殊榮的 CEO。

遠傳今年在該評選的亞洲區－中小型企業組包辦了「最佳 CEO」、「最佳 CFO」、「最佳投資人專家」、「最佳投資者關係團隊」、「最佳整體 ESG」等 6 個項目的第一名；並於全亞洲區、亞洲其他 (不含中國) 取得「最佳投資者關係團隊」與「最佳投資人專家」獲得第一名。

總經理井琪表示，「很榮幸獲得國際財經專家的肯定，這些榮譽要歸功於遠傳管理團隊和全體同仁的共同努力，以及徐旭東董事長對我的信任和支持」。「雖然去年我們順利完成合併，財務表現也創 7 年新高，但隨著 AI 科技迅速發展，轉型路上還有無限的潛力和機會等待我們去開發」。遠傳將持續創新精進，為用戶推出多元服務、為股東創造更多價值，為員工打造幸福企業，回饋社會為環境保護做出更多貢獻。

遠傳近年推動數位轉型有成，深耕「遠傳大人物」(大數據、人工智慧、物聯網) 核心技術結合自身資通訊專長，由內而外帶動企業夥伴與公部門轉型，發展智慧城市、遠距診療、智慧製造等多元解決方案。

在消費端應用方面，於遠傳 friDay 影音、遠傳 friDay 購物導入 AI 提升用戶體驗，以及打造一站式行動生活圈「遠傳心生活」App 等多元消費者數位服務，衝刺新經濟第二成長曲線。此外，遠傳運用 AI 大數據進行 5G 基地台選址，並整併基地台、降低設備重複投資、硬體汰舊留新、搭配節電技術與能源管理系統，將 ESG 融入營運，永續成效斐然。

井琪連續四年榮獲「最佳 CEO」，除企業治理的專業能力外，積極培育人才，充分利用推薦淨值評分制度 (eNPS)，建立透明開放、雙向溝通的管理模式，讓員工與企業共同成長等措施，都獲得《機構投資者》的肯定。

遠傳連續 7 年入選「臺灣永續指數」成分股

遠傳電信將 ESG 融入營運，展現企業對永續經營承諾，今年再度入選臺灣指數公司的「臺灣永續指數」(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index) 成分股，並獲頒成分股專屬標章。這是遠傳連續第 7 年入選，象徵遠傳在數位淨零雙軸轉型的卓越表現備受肯定。

遠傳董事長徐旭東表示，遠傳在全體同仁努力之下，去年全數財務指標創下 7 年來的新高，在為股東、投資人創造利益、完善公司治理的同時，遠傳也善用科技推動社會及環境的永續發展，實現『生活有遠傳、溝通無距離、人生更豐富、地球更永續』的企業願景。

除了連續第 7 年入選『台灣永續指數』，還包括連續十年入選臺灣證券交易所『公司治理評鑑』前 5% 企業、以全球電信業第一之姿入選「道瓊永續世界指數 (DJSI World)」成分股等國內外專業機構肯定。

針對刻不容緩氣候變遷議題，對內遠傳以科技力推動低碳營運，並加入 RE100，承諾 2040 年 100% 使用再生能源、2048 年達成淨零排放目標，是全台第一家通過 SBTi 1.5℃情境審核的電信業者。