酷澎火箭購物週首度納入台灣市場 搶生活快消品版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-17 11:07

跨國零售電商 Coupang 酷澎 (CNPG-US) 今 (17) 日宣布，即日起推出最強促銷「火箭購物週」，這項全球的體驗措施是首度在台灣啟動，並主打生活快消品的版圖。

酷澎期藉由此購物週活動，與電商傳統的年中 618 檔期，雙十一和黑五購物節做出差異，並主打消費者日常隨時需要添購的日用品，例如各種罐裝飲品、飲用水。

而酷澎也推薦美國跨境食品與日用品，例如高蛋白玉米餅、原味穀物燕麥圈等特色零食，不用再找代購購買。

此次酷澎也強打民眾家中必備的日用品如衛生紙、廚房紙巾，衛生棉和廁所清潔商品等，大體積商品一鍵到府。

酷澎火箭購物週即日起至於 7 月 20 日截止。