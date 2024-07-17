酷澎火箭購物週首度納入台灣市場 搶生活快消品版圖
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-17 11:07
跨國零售電商 Coupang 酷澎 (CNPG-US) 今 (17) 日宣布，即日起推出最強促銷「火箭購物週」，這項全球的體驗措施是首度在台灣啟動，並主打生活快消品的版圖。
酷澎期藉由此購物週活動，與電商傳統的年中 618 檔期，雙十一和黑五購物節做出差異，並主打消費者日常隨時需要添購的日用品，例如各種罐裝飲品、飲用水。
而酷澎也推薦美國跨境食品與日用品，例如高蛋白玉米餅、原味穀物燕麥圈等特色零食，不用再找代購購買。
此次酷澎也強打民眾家中必備的日用品如衛生紙、廚房紙巾，衛生棉和廁所清潔商品等，大體積商品一鍵到府。
酷澎火箭購物週即日起至於 7 月 20 日截止。
酷澎是在美國紐約證券交易所上市的美國財星 200 強企業，提供零售、美食外送、串流影音和金融科技等服務，總部位於美國，在韓國、台灣、新加坡、中國、印度和歐洲等地區營運或提供支援性服務。
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